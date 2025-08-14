 
Kobe 科比女子速干网眼布篮球短裤 - 黑/沙堆白

科比女子速干网眼布篮球短裤

Kobe 科比女子速干网眼布篮球短裤采用弧形裤脚设计，助力快速切入和转向，实现出色表现。双层网眼布面料提供所需包覆效果，同时兼具出色透气性。


  • 显示颜色： 黑/沙堆白
  • 款式： IB2723-010

10% 折让

其他细节

  • 双层网眼布面料，提供良好的包覆效果，同时兼具出色透气性
  • 宽版弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合感
  • 两个接缝口袋，便于轻松存取基本物品

产品细节

  • 刺绣科比“剑鞘”标志
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
