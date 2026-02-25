Kobe
科比女子速干网眼布篮球短裤
20% 折让
Kobe 科比女子速干网眼布篮球短裤采用弧形裤脚设计，助力快速切入和转向，实现出色表现。双层网眼布面料提供所需包覆效果，同时兼具出色透气性。
- 显示颜色： 黑/沙堆白
- 款式： IB2723-010
其他细节
- 双层网眼布面料，提供良好的包覆效果，同时兼具出色透气性
- 宽版弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合感
- 两个接缝口袋，便于轻松存取基本物品
产品细节
- 刺绣科比“剑鞘”标志
- 刺绣耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/沙堆白
- 款式： IB2723-010
