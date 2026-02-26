Kobe
科比男子加绒连帽衫
10% 折让
Kobe 科比男子加绒连帽衫采用厚实加绒针织面料，结合宽松版型，旨在致敬科比在球场内外的传奇历程。
- 显示颜色： 黑/大学金
- 款式： IB0012-010
其他细节
- 厚实加绒针织面料富有结构感，表面顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受
- 衣身采用宽松剪裁，打造运动风范
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/连帽里料：84% 棉/16% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/大学金
- 款式： IB0012-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
