Kobe
科比男子拒水梭织夹克
20% 折让
Kobe 科比男子拒水梭织夹克专为应对多变天气而设计，百搭出众，助你畅享户外活动。 耐穿拒水表层搭配网眼布里料，缔造无拘运动体验。 蛇纹图案，助你在前往球场途中彰显出众风采。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IB2705-100
其他细节
- 耐穿梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿环境下保持干爽
- 衣身和风帽采用网眼布里料，有助提升舒适性
- 拉链口袋，便于安全存放重要物品
- 肘部专属贴合设计，有助自然弯曲，在运动时有效减少皱缩
- 下摆搭配松紧抽绳，打造可调式专属贴合感
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 后身融入开口设计
- 弹性袖口
- 面料/里料/连帽里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
