Kobe 科比男子拒水梭织夹克专为应对多变天气而设计，百搭出众，助你畅享户外活动。耐穿拒水表层搭配网眼布里料，缔造无拘运动体验。蛇纹图案和反光细节，在前往球场途中彰显出众风采。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。