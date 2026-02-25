Kobe
科比男子拒水轻便型梭织长裤
20% 折让
Kobe 科比男子拒水轻便型梭织长裤百搭出众，可轻松应对多变天气。耐穿拒水表层搭配网眼布里料，缔造无拘运动体验。蛇纹图案和反光细节，在前往球场途中彰显出众风采。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IB2707-100
其他细节
- 梭织面料经拒水处理，帮助保持干爽舒适
- 拉链口袋添加网眼布衬里，可供安全存放随身物品
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
- 膝盖部位采用专属贴合设计，有助自然弯曲，在训练时减少皱缩
产品细节
- 反光 Kobe 剑鞘标志
- 反光耐克勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
