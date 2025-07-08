 
Kobe 科比男子拒水轻便型梭织长裤 - 白色

Kobe

科比男子拒水轻便型梭织长裤

10% 折让

Kobe 科比男子拒水轻便型梭织长裤百搭出众，可轻松应对多变天气。耐穿拒水表层搭配网眼布里料，缔造无拘运动体验。蛇纹图案和反光细节，在前往球场途中彰显出众风采。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IB2707-100

Kobe

10% 折让

Kobe 科比男子拒水轻便型梭织长裤百搭出众，可轻松应对多变天气。耐穿拒水表层搭配网眼布里料，缔造无拘运动体验。蛇纹图案和反光细节，在前往球场途中彰显出众风采。

其他细节

  • 梭织面料经拒水处理，帮助保持干爽舒适
  • 拉链口袋添加网眼布衬里，可供安全存放随身物品
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
  • 膝盖部位采用专属贴合设计，有助自然弯曲，在训练时减少皱缩

产品细节

  • 反光 Kobe 剑鞘标志
  • 反光耐克勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IB2707-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。