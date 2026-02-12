Kobe 科比男子棒球上衣旨在向科比对棒球运动、家乡城市和热情球迷的挚爱之情致敬。采用之字形缝线贴片图案、柔软法兰绒里料和曼巴精神运动员标签匠心打造。

采用格纹法兰绒里料，以此致敬科比在养伤期间穿着格子睡衣进行训练的传奇故事。正面图案和字母的设计灵感源自科比热爱的棒球队。下摆右侧饰有刺绣信息，旨在向科比球迷永远铭记的那一天致敬。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

