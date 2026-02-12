 
Kobe 科比男子棒球上衣 - 帆白/黑

Kobe

科比男子棒球上衣

16% 折让

售罄：

此配色当前无货

Kobe 科比男子棒球上衣旨在向科比对棒球运动、家乡城市和热情球迷的挚爱之情致敬。采用之字形缝线贴片图案、柔软法兰绒里料和曼巴精神运动员标签匠心打造。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IB0008-133

Kobe

设计揭秘

采用格纹法兰绒里料，以此致敬科比在养伤期间穿着格子睡衣进行训练的传奇故事。正面图案和字母的设计灵感源自科比热爱的棒球队。下摆右侧饰有刺绣信息，旨在向科比球迷永远铭记的那一天致敬。

球场风范

采用厚实棉质帆布面料匠心打造。图案和字母采用锯齿形缝线与背景巧妙衔接，延续官方棒球版本设计。

其他细节

轻微落肩和超宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 纽扣开襟设计
  • 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/33% 粘纤/2% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

