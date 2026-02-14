每当科比·布莱恩特踏上季中最大的篮球舞台时，他都会上演一场精彩的表演。娱乐？激励他人？当然，但科比想要的是比赛，而且要赢得比赛。Kobe Nike 科比男子篮球夹克采用优质提花梭织面料、镶边细节和图案设计，旨在致敬他的个人成就，以及他在季中赛场上所穿的神圣球衣号码。蝙蝠袖和落肩设计，彰显街头风格。

显示颜色： 黑/黑

款式： IF3368-010