 
Kobe 科比男子速干褶裥拼接长裤 - 黑/白色

Kobe

科比男子速干褶裥拼接长裤

16% 折让
黑/白色
帆白/黑

Kobe 科比男子速干褶裥拼接长裤采用梭织面料，焕新演绎球场经典设计。侧边融入细褶裥网眼拼接，结合宽松版型，为休闲造型增添灵活运动空间。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB0010-010

Kobe

其他细节

  • 梭织面料略带弹性，且可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 罗纹弹性腰部和抽绳设计，打造稳固贴合效果
  • 侧边拉链口袋，便于随身安全存放重要物品

产品细节

  • 刺绣科比“剑鞘”标志
  • 后腰下方饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
