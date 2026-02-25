Kobe
科比男子速干褶裥拼接长裤
30% 折让
Kobe 科比男子速干褶裥拼接长裤采用梭织面料，焕新演绎球场经典设计。侧边融入细褶裥网眼拼接，结合宽松版型，为休闲造型增添灵活运动空间。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IB0010-133
Kobe
30% 折让
Kobe 科比男子速干褶裥拼接长裤采用梭织面料，焕新演绎球场经典设计。侧边融入细褶裥网眼拼接，结合宽松版型，为休闲造型增添灵活运动空间。
其他细节
- 梭织面料略带弹性，且可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 罗纹弹性腰部和抽绳设计，打造稳固贴合效果
- 侧边拉链口袋，便于随身安全存放重要物品
产品细节
- 刺绣科比“剑鞘”标志
- 后腰下方饰有刺绣耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IB0010-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。