穿上 Kobe Nike 科比篮球夹克，让你无论身在何处，都能尽情展现曼巴精神。外层采用蛇纹梭织面料，让你大胆宣示曼巴时代永不落幕。

穿上 Kobe Nike 科比篮球夹克，让你无论身在何处，都能尽情展现曼巴精神。外层采用蛇纹梭织面料，让你大胆宣示曼巴时代永不落幕。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。