 
Kobe III 科比大童篮球鞋 - 白色/白色/白色

Kobe III

科比大童篮球鞋

¥949
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

缔造出色比赛表现。Kobe III 科比大童篮球鞋采用透气打孔设计与耐穿合成材质，轻盈透气，缔造赛场舒适体验。Nike Air 缓震配置结合出色抓地设计，塑就出众缓震性能和抓地力。


  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： HQ2304-100

Kobe III

¥949

缔造出色比赛表现。Kobe III 科比大童篮球鞋采用透气打孔设计与耐穿合成材质，轻盈透气，缔造赛场舒适体验。Nike Air 缓震配置结合出色抓地设计，塑就出众缓震性能和抓地力。

匠心鞋面

鞋面网格状拼接轻盈牢固，塑就出色支撑力。

轻柔触地

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。

快速切入

橡胶外底，提供强劲抓地力。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 合成材质鞋面
  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： HQ2304-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。