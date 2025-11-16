Kobe III
科比大童篮球鞋
¥949
缔造出色比赛表现。Kobe III 科比大童篮球鞋采用透气打孔设计与耐穿合成材质，轻盈透气，缔造赛场舒适体验。Nike Air 缓震配置结合出色抓地设计，塑就出众缓震性能和抓地力。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： HQ2304-100
匠心鞋面
鞋面网格状拼接轻盈牢固，塑就出色支撑力。
轻柔触地
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。
快速切入
橡胶外底，提供强劲抓地力。
产品细节
- 经典鞋带
- 合成材质鞋面
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
