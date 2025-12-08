Kobe IV
科比大童篮球鞋
¥849
Kobe IV 科比大童篮球鞋采用经典低帮设计，结合耐穿皮革、Flywire 飞线和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，缔造出色包覆性、稳定性和回弹效果。
- 显示颜色： 团队金/黑
- 款式： HQ2303-700
回弹出众
Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。
稳固贴合，出色包覆
鞋面 Flywire 飞线与鞋带协同发力，缔造稳固包覆效果。
抓地外底
橡胶外底提供强劲抓地力，助你在球场上轻松切入和越过防守。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
产品细节
- 经典鞋带
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 团队金/黑
- 款式： HQ2303-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
