 
Kobe IV 科比大童篮球鞋 - 团队金/黑

Kobe IV

科比大童篮球鞋

¥849
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Kobe IV 科比大童篮球鞋采用经典低帮设计，结合耐穿皮革、Flywire 飞线和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，缔造出色包覆性、稳定性和回弹效果。


  • 显示颜色： 团队金/黑
  • 款式： HQ2303-700

回弹出众

Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。

稳固贴合，出色包覆

鞋面 Flywire 飞线与鞋带协同发力，缔造稳固包覆效果。

抓地外底

橡胶外底提供强劲抓地力，助你在球场上轻松切入和越过防守。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震

产品细节

  • 经典鞋带
  • 加垫鞋口
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。