 
Kobe IV Protro 科比男/女篮球鞋 - 团队金/波斯紫/黑

Kobe IV Protro

科比男/女篮球鞋

¥1,399

售罄：

此配色当前无货

Kobe IV Protro 科比男/女篮球鞋采用 Flywire 飞线，缔造出众包覆效果和稳定性；后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹性能。


  • 显示颜色： 团队金/波斯紫/黑
  • 款式： IM2532-701

回弹缓震，助力应战

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出色能量回馈和出众回弹性能。

现代球员佳选

加垫鞋口舒适包覆脚踝，后跟夹让双足稳定贴合鞋款。

Kobe IV Protro 匠心设计

我们对鞋头加以调整，塑就更紧密的贴合感。利落后跟形状打造出色舒适度，匠心外底带来出众触地感受。

产品细节

