Kobe IV Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
Kobe IV Protro 科比男/女篮球鞋采用 Flywire 飞线，缔造出众包覆效果和稳定性；后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹性能。
- 显示颜色： 团队金/波斯紫/黑
- 款式： IM2532-701
Kobe IV Protro
¥1,399
Kobe IV Protro 科比男/女篮球鞋采用 Flywire 飞线，缔造出众包覆效果和稳定性；后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹性能。
回弹缓震，助力应战
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出色能量回馈和出众回弹性能。
现代球员佳选
加垫鞋口舒适包覆脚踝，后跟夹让双足稳定贴合鞋款。
Kobe IV Protro 匠心设计
我们对鞋头加以调整，塑就更紧密的贴合感。利落后跟形状打造出色舒适度，匠心外底带来出众触地感受。
产品细节
- 显示颜色： 团队金/波斯紫/黑
- 款式： IM2532-701
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。