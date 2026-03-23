Kobe V Protro

¥1,399

事半功倍。1996 年，科比带领他高中的篮球队夺得了该校 53 年来的首个州冠军。采用球队配色的 Kobe 5 Protro 科比男子篮球鞋意在致敬这一历史性的时刻。队红与金属银相结合，呈现兼具经典传承与现代质感的配色。经典图案搭配后跟签名图案设计，彰显你对历史的了解与致敬。

非凡缓震 Nike Air Zoom 缓震配置营造出色缓震体验，助你在奋力突破和出手投篮时获得出众的能量回馈。 稳定贴合 加垫鞋口和后跟外置稳定包裹设计，有助于稳固锁定双足。 简约设计，出众支撑 简约结构鞋面，轻盈且富有支撑力。

其他细节 外底镂空设计，铸就出众抓地力表现

匠心泡棉，营造非凡舒适的足底体验