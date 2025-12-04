 
Kobe V Protro 科比男/女篮球鞋 - 深宝蓝/冰川蓝/波罗的海蓝

¥1,399
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Kobe V Protro 科比男/女篮球鞋采用匠心鞋帮高度，并搭载 Air Zoom 缓震配置和回弹泡绵，疾速外观缔造出众脚感。


Kobe V Protro

非凡缓震

Air Zoom 缓震配置营造出色缓震体验，助你在奋力突破和出手投篮时获得出众的能量回馈。

稳定贴合

加垫鞋口搭配后跟外置稳定包裹设计，有助于稳固锁定双足。

简约设计，出众支撑

简约结构鞋面，轻盈且富有支撑力。

其他细节

  • 外底镂空设计，铸就出众抓地力表现
  • 匠心泡绵，营造非凡舒适的足底体验

产品细节

  • 显示颜色： 深宝蓝/冰川蓝/波罗的海蓝
  • 款式： HJ4303-400

