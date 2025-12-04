Kobe V Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,399
Kobe V Protro 科比男/女篮球鞋采用匠心鞋帮高度，并搭载 Air Zoom 缓震配置和回弹泡绵，疾速外观缔造出众脚感。
- 显示颜色： 深宝蓝/冰川蓝/波罗的海蓝
- 款式： HJ4303-400
Kobe V Protro
¥1,399
Kobe V Protro 科比男/女篮球鞋采用匠心鞋帮高度，并搭载 Air Zoom 缓震配置和回弹泡绵，疾速外观缔造出众脚感。
非凡缓震
Air Zoom 缓震配置营造出色缓震体验，助你在奋力突破和出手投篮时获得出众的能量回馈。
稳定贴合
加垫鞋口搭配后跟外置稳定包裹设计，有助于稳固锁定双足。
简约设计，出众支撑
简约结构鞋面，轻盈且富有支撑力。
其他细节
- 外底镂空设计，铸就出众抓地力表现
- 匠心泡绵，营造非凡舒适的足底体验
产品细节
- 显示颜色： 深宝蓝/冰川蓝/波罗的海蓝
- 款式： HJ4303-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。