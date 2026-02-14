Kobe 6 Protro 科比男子篮球鞋采用 2011 年推出的配色。别致的鳞状纹理鞋面，搭配蓝色与红色装饰元素。这款篮球鞋融入低帮设计和疾速利落外观，搭载柔韧灵活的 Air Zoom 缓震配置、回弹出色的泡绵和匠心抓地底纹，打造出众球场体验。

