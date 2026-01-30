Kobe VIII

¥949

Kobe VIII 科比大童篮球鞋专为冉冉升起的篮坛新星打造，助力上场酣战。匠心雕琢的精简设计，忠实再现令人难忘的出众外观，彰显迅疾风范。

出奇制胜

Kobe 4 的出现改变了篮球鞋格局，这是一款轻盈的低帮鞋款，专注提升迅疾表现和非凡球场风范。Kobe 8 将 Kobe 4、5、6 和 7 低帮鞋款的设计精髓巧妙融合，成就篮球健将的理想佳选。

低帮设计，自如畅动

外底前足和后跟侧面融入人字形底纹，铸就强劲抓地力，助你和着鞋款摩擦地面的吱吱声，完成高难度动作，强势突破。抓地底纹位于双足落地区域，有助稳固抓地。外底菱形底纹恰似曼巴蛇的蛇头。

出色缓震

全掌型内嵌式厚实泡绵中底，有助缓震，让你步履间尽享出众体验。