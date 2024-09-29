Kobe 8

Nike 科比系列大童实战篮球鞋

¥849

白色/白色/庭紫
黑/白色/庭紫/大学金
白色/黑/金属金
白色/白色/白色

Kobe 8 Nike 科比系列大童篮球鞋专为冉冉升起的篮坛新星打造，助力上场酣战。匠心雕琢的精简设计，忠实再现令人难忘的出众外观，彰显迅疾风范。

  • 显示颜色： 白色/白色/庭紫
  • 款式： FN0266-101

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