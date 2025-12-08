 
Kobe VIII Protro 科比男/女实战篮球鞋 - 白色/大学金/庭紫

Kobe VIII Protro

科比男/女实战篮球鞋

¥1,399

售罄：

此配色当前无货

Kobe VIII Protro 科比男/女篮球鞋沿用贴合足形的精制网眼设计、缔造出色稳固性的抓地元素等经典设计，带来回弹缓震脚感。 添加 Nike React 泡绵，塑就出众回弹效果和耐穿性，焕新演绎元年款设计。


  • 显示颜色： 白色/大学金/庭紫
  • 款式： HF9550-100

缓震出众，贴地脚感

Nike React 泡绵鞋垫，塑就出众回弹性能， 令双足贴近地面，助你在比赛中自如驰骋。

精制网眼设计

柔韧鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹双足，出色贴合足形。

低帮设计，自如畅动

外底前足和后跟融入匠心人字形抓地底纹和菱形纹路， 打造出色稳固性和抓地力。

产品细节

