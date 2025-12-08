Kobe VIII Protro
科比男/女实战篮球鞋
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
Kobe VIII Protro 科比男/女篮球鞋沿用贴合足形的精制网眼设计、缔造出色稳固性的抓地元素等经典设计，带来回弹缓震脚感。 添加 Nike React 泡绵，塑就出众回弹效果和耐穿性，焕新演绎元年款设计。
- 显示颜色： 白色/大学金/庭紫
- 款式： HF9550-100
缓震出众，贴地脚感
Nike React 泡绵鞋垫，塑就出众回弹性能， 令双足贴近地面，助你在比赛中自如驰骋。
精制网眼设计
柔韧鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹双足，出色贴合足形。
低帮设计，自如畅动
外底前足和后跟融入匠心人字形抓地底纹和菱形纹路， 打造出色稳固性和抓地力。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
