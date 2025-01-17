Kobe VIII Protro

科比男/女篮球鞋

¥1,399

Kobe VIII Protro 男/女篮球鞋出自科比经典系列，于 2013 年发布，其配色的设计灵感源自加州阳光明媚的夏天和洛杉矶街头篮球圣地——威尼斯海滩。威尼斯海滩球场具有特殊的历史意义。醒目吸睛设计，让人联想起威尼斯海滩充满活力的社区文化。鞋款采用低帮版型，助你在街头或球场主宰赛局，彰显你对科比的热爱，传承曼巴精神。

  • 显示颜色： 体育场灰/旅行黄/金属银
  • 款式： FQ3548-001

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