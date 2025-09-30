 
Kobe VIII Protro 科比男/女篮球鞋 - 多色/多色/多色

Kobe VIII Protro

科比男/女篮球鞋

¥1,399

售罄：

此配色当前无货

Kobe VIII Protro 科比男/女篮球鞋采用轻盈低帮设计，巧搭内置 Nike React 泡绵，助你在球场上保持清爽舒适。精致图案设计，彰显 Protro 系列时尚格调，令你迈步间尽显曼巴精神。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： HM9621-900

柔软鞋面

柔韧鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹双足，出色贴合足形。

低帮设计，自如畅动

外底前足和后跟区域融入经典人字形抓地底纹，打造出色抓地力，让你尽情秀出花式招数、犀利切入。抓地底纹位于双足落地区域，有助稳固抓地。菱形纹路，从外底外侧边缘蔓延至后跟区域。

流畅自如，灵活迈步

Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵，铸就出众回弹的顺畅迈步体验。

其他细节

  • 后跟模压塑料设计，塑就稳固贴合感
  • 拱形中足稳定片，铸就出色支撑力和稳定性
  • 鞋舌中间采用加垫设计，有助减少束紧鞋带后产生的挤压感

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

