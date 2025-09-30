Kobe VIII Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
Kobe VIII Protro 科比男/女篮球鞋采用轻盈低帮设计，巧搭内置 Nike React 泡绵，助你在球场上保持清爽舒适。精致图案设计，彰显 Protro 系列时尚格调，令你迈步间尽显曼巴精神。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HM9621-900
柔软鞋面
柔韧鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹双足，出色贴合足形。
低帮设计，自如畅动
外底前足和后跟区域融入经典人字形抓地底纹，打造出色抓地力，让你尽情秀出花式招数、犀利切入。抓地底纹位于双足落地区域，有助稳固抓地。菱形纹路，从外底外侧边缘蔓延至后跟区域。
流畅自如，灵活迈步
Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵，铸就出众回弹的顺畅迈步体验。
其他细节
- 后跟模压塑料设计，塑就稳固贴合感
- 拱形中足稳定片，铸就出色支撑力和稳定性
- 鞋舌中间采用加垫设计，有助减少束紧鞋带后产生的挤压感
产品细节
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HM9621-900
