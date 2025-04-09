Kobe VIII Protro "Venice Beach" 科比男/女篮球鞋出自科比经典系列，于 2013 年发布，其配色的设计灵感源自加州阳光明媚的夏天和洛杉矶街头篮球圣地——威尼斯海滩。威尼斯海滩球场具有特殊的历史意义。醒目吸睛设计，让人联想起威尼斯海滩充满活力的社区文化。鞋款采用低帮版型，助你在街头或球场主宰赛局，彰显你对科比的热爱，传承曼巴精神。

显示颜色： 体育场灰/旅行黄/金属银

款式： FQ3548-001