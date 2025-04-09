科比在跟腱断裂后复出，激励了过去、现在和未来的一代又一代球员坚持奋战。Kobe IX Elite Low Protro 科比男/女篮球鞋焕新演绎黑曼巴在凯旋归来之际所穿战靴。此鞋款采用 Flyknit 飞织鞋面，与回弹缓震的 Nike React 泡绵相得益彰。

显示颜色： 白色/白色/白色

款式： FZ7334-100