Kobe IX Elite Low Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,399
科比在跟腱断裂后复出，激励了过去、现在和未来的一代又一代球员坚持奋战。Kobe IX Elite Low Protro 科比男/女篮球鞋焕新演绎黑曼巴在凯旋归来之际所穿战靴。这款低帮战靴采用 Flyknit 飞织鞋面，与回弹缓震的 Nike React 泡绵相得益彰。
- 显示颜色： 黑/白色/金属色
- 款式： FZ7333-002
Flyknit 飞织鞋面
此鞋款融入 Flyknit 飞织鞋面。透气鞋面采用精制网眼细节，轻盈非凡。
稳固贴合
中足采用鞋带搭配 Flywire 飞线，让你系上鞋带即可畅享稳固脚感。
柔软回弹
Nike React 泡绵可拆卸鞋垫提供回弹缓震性能，令双足贴近地面。
强劲抓地
匠心外底融入橡胶，契合足部自然轮廓，铸就非凡抓地力。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
