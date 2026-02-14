 
Kobe IX Elite Low Protro 科比男/女篮球鞋 - 黑/白色/金属色

Kobe IX Elite Low Protro

科比男/女篮球鞋

¥1,399
科比在跟腱断裂后复出，激励了过去、现在和未来的一代又一代球员坚持奋战。Kobe IX Elite Low Protro 科比男/女篮球鞋焕新演绎黑曼巴在凯旋归来之际所穿战靴。这款低帮战靴采用 Flyknit 飞织鞋面，与回弹缓震的 Nike React 泡绵相得益彰。


  • 显示颜色： 黑/白色/金属色
  • 款式： FZ7333-002

Flyknit 飞织鞋面

此鞋款融入 Flyknit 飞织鞋面。透气鞋面采用精制网眼细节，轻盈非凡。

稳固贴合

中足采用鞋带搭配 Flywire 飞线，让你系上鞋带即可畅享稳固脚感。

柔软回弹

Nike React 泡绵可拆卸鞋垫提供回弹缓震性能，令双足贴近地面。

强劲抓地

匠心外底融入橡胶，契合足部自然轮廓，铸就非凡抓地力。

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

