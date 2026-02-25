该特别版 Kobe Air Force 1 Low 科比男子空军一号运动鞋融入曼巴经典元素，采用整版蛇纹印花，为经典之作增添独特魅力。后跟饰有刺绣图案，旨在向科比退役球衣号码致敬；鞋舌和后跟外侧饰有剑鞘标志，增添经典标志元素。两脚分别搭配别致“MAMBA”“FOREVER”（曼巴精神不熄）鞋带扣，延续传奇风范。

显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其

款式： IB0018-301