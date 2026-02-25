 
Kobe Air Force 1 Low 科比男子空军一号运动鞋 - 军裤卡其/军裤卡其

Kobe Air Force 1 Low

科比男子空军一号运动鞋

10% 折让

该特别版 Kobe Air Force 1 Low 科比男子空军一号运动鞋融入曼巴经典元素，采用整版蛇纹印花，为经典之作增添独特魅力。后跟饰有刺绣图案，旨在向科比退役球衣号码致敬；鞋舌和后跟外侧饰有剑鞘标志，增添经典标志元素。两脚分别搭配别致“MAMBA”“FOREVER”（曼巴精神不熄）鞋带扣，延续传奇风范。


  • 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其
  • 款式： IB0018-301

Kobe Air Force 1 Low

10% 折让

该特别版 Kobe Air Force 1 Low 科比男子空军一号运动鞋融入曼巴经典元素，采用整版蛇纹印花，为经典之作增添独特魅力。后跟饰有刺绣图案，旨在向科比退役球衣号码致敬；鞋舌和后跟外侧饰有剑鞘标志，增添经典标志元素。两脚分别搭配别致“MAMBA”“FOREVER”（曼巴精神不熄）鞋带扣，延续传奇风范。

其他细节

  • 合成材质鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 气垫，打造出色的轻盈缓震性能
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其
  • 款式： IB0018-301

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。