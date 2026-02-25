Kobe Air Force 1 Low
科比男子空军一号运动鞋
10% 折让
该特别版 Kobe Air Force 1 Low 科比男子空军一号运动鞋融入曼巴经典元素，采用整版蛇纹印花，为经典之作增添独特魅力。后跟饰有刺绣图案，旨在向科比退役球衣号码致敬；鞋舌和后跟外侧饰有剑鞘标志，增添经典标志元素。两脚分别搭配别致“MAMBA”“FOREVER”（曼巴精神不熄）鞋带扣，延续传奇风范。
- 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其
- 款式： IB0018-301
Kobe Air Force 1 Low
10% 折让
该特别版 Kobe Air Force 1 Low 科比男子空军一号运动鞋融入曼巴经典元素，采用整版蛇纹印花，为经典之作增添独特魅力。后跟饰有刺绣图案，旨在向科比退役球衣号码致敬；鞋舌和后跟外侧饰有剑鞘标志，增添经典标志元素。两脚分别搭配别致“MAMBA”“FOREVER”（曼巴精神不熄）鞋带扣，延续传奇风范。
其他细节
- 合成材质鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 气垫，打造出色的轻盈缓震性能
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其
- 款式： IB0018-301
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。