Kobe
Dri-FIT 全明星科比大童速干T恤
¥299
科比独一无二，“曼巴精神”不朽。Kobe Dri-FIT 全明星科比大童速干T恤采用 Dri-FIT 导湿速干技术和优质面料，版型宽松，无论是在球场还是课堂上，都能让你致敬传奇，尽兴展现风采。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO1146-100
其他细节
落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
