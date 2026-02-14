全世界都在注视着，科比当然抢尽了风头。勾手投篮，后仰投篮，在队友和对手惊叹的目光中，他双手扣篮，在星空下缔造传奇。Kobe Nike Dri-FIT 全明星科比男子速干篮球T恤致敬了那个闪光灯下的高光时刻——这是在篮球舞台上众多辉煌瞬间的开端。

显示颜色： 白色

款式： IF5172-100