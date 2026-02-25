Kobe
Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
21% 折让
这款 Kobe Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫正面饰有剑鞘标志，助你唤醒心中的曼巴精神。结合 Dri-FIT 技术，帮助在训练时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF5002-010
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
