 
Kobe Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫 - 黑/黑

Kobe

Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫

这款 Kobe Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫正面饰有剑鞘标志，助你唤醒心中的曼巴精神。结合 Dri-FIT 技术，帮助在训练时保持干爽舒适。


其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适

产品细节

  • 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF5002-010

