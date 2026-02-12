Kobe
Dri-FIT 科比大童速干短裤
14% 折让
穿上这款舒适贴合的 Kobe Dri-FIT 科比大童速干短裤，畅快开练。该短裤搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽和专注。
- 显示颜色： 庭紫/大学金/大学金
- 款式： HJ1005-547
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 网眼布里料，缔造出众舒适性
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 刺绣标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
