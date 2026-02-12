Kobe
Dri-FIT 科比女子速干梭织长裤
23% 折让
Kobe Dri-FIT 科比女子速干梭织长裤采用阔腿设计，巧搭醒目镶边，塑就出众层次感。结实梭织面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB0004-010
Kobe
23% 折让
Kobe Dri-FIT 科比女子速干梭织长裤采用阔腿设计，巧搭醒目镶边，塑就出众层次感。结实梭织面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 腰部两侧采用弹性设计，营造舒适贴合感
产品细节
- 左侧大腿饰有刺绣科比“剑鞘”标志
- 后腰中央饰有刺绣耐克勾标志
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB0004-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。