Kobe Dri-FIT 科比女子速干梭织长裤采用阔腿设计，巧搭醒目镶边，塑就出众层次感。结实梭织面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB0004-010

Kobe Dri-FIT 科比女子速干梭织长裤采用阔腿设计，巧搭醒目镶边，塑就出众层次感。结实梭织面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 腰部两侧采用弹性设计，营造舒适贴合感

产品细节

  • 左侧大腿饰有刺绣科比“剑鞘”标志
  • 后腰中央饰有刺绣耐克勾标志
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB0004-010

尺寸与尺码

