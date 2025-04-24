环保材料
Kobe
Dri-FIT 科比女子速干梭织长裤
¥899
Kobe Dri-FIT 科比女子速干梭织长裤采用阔腿设计，巧搭醒目镶边，塑就出众层次感。结实梭织面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB0004-100
Kobe
¥899
Kobe Dri-FIT 科比女子速干梭织长裤采用阔腿设计，巧搭醒目镶边，塑就出众层次感。结实梭织面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 腰部两侧采用弹性设计，营造舒适贴合感
产品细节
- 左侧大腿饰有刺绣科比“剑鞘”标志
- 后腰饰有刺绣耐克勾标志
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB0004-100
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