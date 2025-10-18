Kobe
Dri-FIT 科比女子速干短款篮球T恤
20% 折让
Kobe Dri-FIT 科比女子速干短款篮球T恤采用柔软优质面料结合导湿速干设计，塑就简约外观，助力驾驭赛场。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM0368-010
Kobe
20% 折让
Kobe Dri-FIT 科比女子速干短款篮球T恤采用柔软优质面料结合导湿速干设计，塑就简约外观，助力驾驭赛场。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 胸前饰有科比“剑鞘”标志，后领下方饰有刺绣耐克勾标志，彰显出众质感
产品细节
- 后领内侧镶边饰有 "MAMBA MENTALITY" 字样
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM0368-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。