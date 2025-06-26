 
Kobe Dri-FIT 科比女子速干短款篮球T恤 - 黑

Kobe

Dri-FIT 科比女子速干短款篮球T恤

¥349
黑
白色

Kobe Dri-FIT 科比女子速干短款篮球T恤采用柔软优质面料结合导湿速干设计，塑就简约外观，助力驾驭赛场。


  • 显示颜色：
  • 款式： IM0368-010

Kobe

¥349

Kobe Dri-FIT 科比女子速干短款篮球T恤采用柔软优质面料结合导湿速干设计，塑就简约外观，助力驾驭赛场。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 胸前饰有科比“剑鞘”标志，后领下方饰有刺绣耐克勾标志，彰显出众质感

产品细节

  • 后领内侧镶边饰有 "MAMBA MENTALITY" 字样
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IM0368-010

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