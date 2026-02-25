Kobe
Nike Dri-FIT 科比男子速干双面穿球衣
10% 折让
Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干双面穿球衣采用透气网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，如科比·布莱恩特般无惧重压。
- 显示颜色： 黑/亮深红/白色
- 款式： HJ4208-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 双层网眼布设计，透气耐穿
- 双面穿设计，一面饰有球衣号“8”，另一面饰有“24”
产品细节
- 梭织运动员标签
- 刺绣耐克勾勾标志
- 刺绣科比“剑鞘”标志
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
