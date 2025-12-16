Kobe
Nike Dri-FIT 科比男子速干套头篮球连帽衫
¥649
一天只有 24 小时，变强就要分秒必争。如何充分利用宝贵的每分每秒？唤醒你心中的曼巴精神。Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干套头篮球连帽衫采用 Dri-FIT 技术，助你保持干爽，专心训练。
- 显示颜色： 亚麻/亚麻
- 款式： IF4899-242
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 后领内里挂环设计
- 弹性珠地针织面料
- 下摆搭配可调节弹性抽绳
- 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
