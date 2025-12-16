 
Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干套头篮球连帽衫 - 亚麻/亚麻

Kobe

Nike Dri-FIT 科比男子速干套头篮球连帽衫

¥649
亚麻/亚麻
黑/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

一天只有 24 小时，变强就要分秒必争。如何充分利用宝贵的每分每秒？唤醒你心中的曼巴精神。Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干套头篮球连帽衫采用 Dri-FIT 技术，助你保持干爽，专心训练。


  • 显示颜色： 亚麻/亚麻
  • 款式： IF4899-242

Kobe

¥649

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • 后领内里挂环设计
  • 弹性珠地针织面料
  • 下摆搭配可调节弹性抽绳
  • 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
