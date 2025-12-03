Kobe
Dri-FIT 科比男子速干篮球短裤
16% 折让
Kobe Dri-FIT 科比男子速干篮球短裤采用优质双层结构，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术。柔软针织面料搭配网眼布里料，帮助保持舒适。
- 显示颜色： 庭紫/大学金/大学金
- 款式： HJ8104-547
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
产品细节
- 侧边口袋设计
- 刺绣科比“剑鞘”标志
- 后腰下方饰有同色调刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 庭紫/大学金/大学金
- 款式： HJ8104-547
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
