Kobe
Dri-FIT 科比男子速干针织夹克
28% 折让
Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织夹克采用导湿速干的针织面料，助你畅享干爽体验。胸前饰有“剑鞘”标志，设计灵感源自科比，彰显曼巴精神。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ8098-010
Kobe
28% 折让
Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织夹克采用导湿速干的针织面料，助你畅享干爽体验。胸前饰有“剑鞘”标志，设计灵感源自科比，彰显曼巴精神。
为比赛而生
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
匠心设计，助力畅动
经典剪裁设计，营造舒适穿着体验，助你彰显自信风采。
产品细节
- 立领设计
- 后领下方饰有刺绣耐克勾勾标志
- 全长拉链开襟设计
- 侧边口袋设计
- 罗纹袖口和下摆
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ8098-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。