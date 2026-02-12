 
Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织夹克 - 黑/黑/白色

Dri-FIT 科比男子速干针织夹克

黑/黑/白色
庭紫/大学金/大学金

Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织夹克采用导湿速干的针织面料，助你畅享干爽体验。胸前饰有“剑鞘”标志，设计灵感源自科比，彰显曼巴精神。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HJ8098-010

为比赛而生

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

匠心设计，助力畅动

经典剪裁设计，营造舒适穿着体验，助你彰显自信风采。

产品细节

  • 立领设计
  • 后领下方饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 全长拉链开襟设计
  • 侧边口袋设计
  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
