20 年过去了，科比那场独一无二的得分神迹依然让人感到不真实。28 次投篮得分，7 次三分球，18 次罚球，81 分……一场比赛。你也知道，那场比赛最终当然赢了。科比在那个难忘的周日晚上在洛杉矶完成了他的巅峰巨作，他打出了一个令人称奇的数字，这个数字现在只属于一个名字：曼巴。Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织套头篮球连帽衫旨在致敬那场比赛。

显示颜色： 黑/白色

款式： IO9562-010