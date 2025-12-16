一天只有 24 小时，变强就要分秒必争。如何充分利用宝贵的每分每秒？唤醒你心中的曼巴精神。Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织篮球长裤助你保持干爽，专心训练。

一天只有 24 小时，变强就要分秒必争。如何充分利用宝贵的每分每秒？唤醒你心中的曼巴精神。Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织篮球长裤助你保持干爽，专心训练。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。