Kobe Dri-FIT 科比男子速干长袖篮球T恤的肩部和衣身采用宽松剪裁，结合优质厚实的混纺面料，令你随时随地彰显曼巴精神。导湿速干技术，助你保持干爽舒适，全力以赴得分不止。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。