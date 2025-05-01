Kobe Kawa

¥199

追求精进，永不止步。 Kobe Kawa 科比大童拖鞋旨在向科比的曼巴精神致敬，助你在比赛前后舒适有型。 合成材质固定带帮助稳固双足，柔软泡绵鞋床带来舒适迈步体验。

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。