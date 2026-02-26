 
Kobe Phantom 6 High Elite SE 耐克暗煞系列科比男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋 - 幻影灰白/黑

Kobe Phantom 6 High Elite SE

耐克暗煞系列科比男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋

26% 折让

你的登场，将令对手闻风丧胆。这双受黑曼巴灵感启发的 Kobe Phantom 6 High Elite SE 耐克暗煞系列科比男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋，搭载微细纹理 Gripknit 材料与 Nike Cyclone 360 抓地设计，助你疾速变向，利落射门。  


  • 显示颜色： 幻影灰白/黑
  • 款式： IF4394-001

非凡触球感

Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附效果。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 后跟采用模压蛇纹设计
  • 虹彩蛇纹耐克勾标志和外底图案
  • 模压科比标志
  • 蛇牙状鞋带头
  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 幻影灰白/黑
  • 款式： IF4394-001

