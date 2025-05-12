Kobe "Stockings"
Nike 科比系列 Dri-FIT 男子速干T恤
¥359¥39910% 折让
变强就是每天一小步。 Kobe "Stockings" Nike 科比系列 Dri-FIT 男子速干T恤采用 Dri-FIT 导湿速干技术，舒适出众，助你保持干爽，专注当下任务。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV5151-010
Kobe "Stockings"
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变强就是每天一小步。 Kobe "Stockings" Nike 科比系列 Dri-FIT 男子速干T恤采用 Dri-FIT 导湿速干技术，舒适出众，助你保持干爽，专注当下任务。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 棉与聚酯纤维混纺面料，质感柔软，轻盈舒适
产品细节
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV5151-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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