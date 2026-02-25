Kobe
Therma-FIT 科比男子加绒套头连帽衫
30% 折让
Kobe Therma-FIT 科比男子加绒套头连帽衫采用优质面料，结合网眼表面和加绒内里，助你在球场内外保持温暖。
- 显示颜色： 庭紫/大学金/大学金
- 款式： HJ8110-547
Kobe
匠心设计，舒适保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
传承篮球风范
该套头连帽衫表面采用网眼设计，旨在向篮球球衣致敬。柔软加绒内里，帮助畅享舒适温暖。
产品细节
- 抽绳搭配金属抽绳头
- 罗纹袖口和下摆
- 左袖口饰有刺绣耐克勾勾标志
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
