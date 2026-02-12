 
Kobe Therma-FIT 科比男子加绒套头连帽衫 - 庭紫/大学金/大学金

Kobe

Therma-FIT 科比男子加绒套头连帽衫

庭紫/大学金/大学金
黑/黑/白色
大学红/大学红/黑

Kobe Therma-FIT 科比男子加绒套头连帽衫采用优质面料，结合网眼表面和加绒内里，助你在球场内外保持温暖。


Kobe

匠心设计，舒适保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

传承篮球风范

该套头连帽衫表面采用网眼设计，旨在向篮球球衣致敬。柔软加绒内里，帮助畅享舒适温暖。

产品细节

  • 抽绳搭配金属抽绳头
  • 罗纹袖口和下摆
  • 左袖口饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 庭紫/大学金/大学金
  • 款式： HJ8110-547

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

