Kobe Unicorn
Dri-FIT ADV 科比舒适速干中筒运动袜（1 双）
经典袜款重现，遇见梦中情袜。Kobe Unicorn Dri-FIT ADV 科比舒适速干中筒运动袜（1 双）旨在致敬篮球场真正的“独角兽”，助力竞技表现跃升新层次。采用革新导湿速干技术，帮助双足保持干爽。袜子采用 Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，提升关键区域的舒适性和支撑力。Unicorn 出马，独领风潮。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： II0378-100
匠心技术，干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
性能出众，助力运动
Unicorn 3-D Spacer Knit 技术为足尖、后跟和脚掌等关键区域缔造出色的缓震、支撑和透气性能，同时为后跟后侧提供出色支撑及包裹体验。
健身佳选，为你赋能
圆形分段后跟设计，可妥帖包覆后跟，有助减少鞋内打滑。
告别干扰，心无旁骛
足尖锁定设计有助稳固袜身，助你专注运动或训练。
出众支撑，尽情畅动
腿部后侧采用加厚方格针织设计，带来缓震效果和贴合体验。
产品细节
- 脚面主体：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
