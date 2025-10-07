Nike LD-1000 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。该鞋款早在 1977 年就风靡一时， 如今以复古外观搭配华夫格外底，塑就非凡舒适体验，堪称日常穿搭佳选。 此鞋款趣味十足，采用毛绒细节，饰有仿珍珠设计点缀的耐克勾标志以及亲切友好的街角雪人等冬日元素。

